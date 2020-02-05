В Китае мужчина скрыл заболевание коронавирусом и заразил 7 человек

5 февраля, 2020, 17:12

Полиция КНР задержала мужчину, который не сообщил властям о посещении Уханя и заразил не менее семи человек коронавирусом нового типа

Об этом сообщает Global Times .

Как сообщается, житель уезда Цзиньцзян восточной провинции Фуцзянь после возвращения из города Ухань участвовал в нескольких общественных мероприятиях в своем поселке и заразил, как утверждается, не менее семи человек. В частности, он посетил сельскую свадьбу, на которой присутствовали около 3 тыс. гостей.

Задержанный скрыл от властей и односельчан факт посещения Уханя, солгав им, что он вернулся с Филиппин.

При этом не сообщается, проявлялись ли у него симптомы пневмонии, вызванной вирусом, во время свадьбы. Заражение коронавирусом у него подтвердилось лишь 2 февраля.

Более 4 тыс. человек, находившиеся в возможном контакте с задержанным, помещены на карантин.

По последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, погибли 490 человек. Всего зафиксировано 24 324 случаев заражения.