В Китае мужчина скрыл заболевание коронавирусом и заразил 7 человек
Об этом сообщает Global Times .
Как сообщается, житель уезда Цзиньцзян восточной провинции Фуцзянь после возвращения из города Ухань участвовал в нескольких общественных мероприятиях в своем поселке и заразил, как утверждается, не менее семи человек. В частности, он посетил сельскую свадьбу, на которой присутствовали около 3 тыс. гостей.
Задержанный скрыл от властей и односельчан факт посещения Уханя, солгав им, что он вернулся с Филиппин.
При этом не сообщается, проявлялись ли у него симптомы пневмонии, вызванной вирусом, во время свадьбы. Заражение коронавирусом у него подтвердилось лишь 2 февраля.
Более 4 тыс. человек, находившиеся в возможном контакте с задержанным, помещены на карантин.
По последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, погибли 490 человек. Всего зафиксировано 24 324 случаев заражения.
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