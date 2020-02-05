В Киеве состоялась завершающая лекция в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность"

5 февраля, 2020, 16:05

4 февраля студенты Киево-Могилянской академии имели возможность повысить свою медиаграмотность на открытой лекции украинского журналиста и публициста Виталия Портникова

Лекции в рамках проекта "Четвертая власть: влияние, вызовы, ответственность" состоялись уже в Харькове, Одессе, Остроге, Днепре и Виннице. Завершающая лекция проекта проходила в медиацентре Могилянской школы журналистики. Всего около 80 будущих журналистов, студентов других факультетов и преподавателей собрались послушать Виталия Портникова. Также можно было задать вопрос лектору.

Основная цель лекции - повышение качества, объективности, незаангажированности медиа-контента и, как следствие, повышение уровня критического мышления и объективности оценок украинцами информации и событий.

На базе лекции будет изготовлена телеверсия, которая будет показана в эфире медийного партнера проекта - телеканала Еспресо.

Мероприятие организовано ОО "Всеукраинский демократический форум", при поддержке Фонда развития СМИ Посольства США в Украине. Организационный партнер - Могилянская школа журналистики. Медиапартнер мероприятия - телеканал Еспресо.