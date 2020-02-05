 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Конча-Заспе произошло ДТП, есть погибший и пострадавшая

В Конча-Заспе произошло ДТП, есть погибший и пострадавшая

В среду, 5 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей Renault Laguna и Jeep Renegade

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

Авария произошла в Конче-Заспе Голосивського района на Столичном шоссе, 74 около 8:00 на По данным полиции, за скользкой дороги Renault Laguna вынесло на встречную полосу, по которой ехал Jeep Renegade.

В результате аварии водитель Renault погиб на месте, а пассажирка с многочисленными травмами забрала скорая. Тело водителя Renault спасателям ДСНС пришлось доставать из искореженного автомобиля с помощью спецсредств.

На месте аварии работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 февраля, 2020 среда

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

5 февраля, 2020 среда

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать