В Конча-Заспе произошло ДТП, есть погибший и пострадавшая
5 февраля, 2020, 11:18
В среду, 5 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей Renault Laguna и Jeep Renegade
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .
Авария произошла в Конче-Заспе Голосивського района на Столичном шоссе, 74 около 8:00 на По данным полиции, за скользкой дороги Renault Laguna вынесло на встречную полосу, по которой ехал Jeep Renegade.
В результате аварии водитель Renault погиб на месте, а пассажирка с многочисленными травмами забрала скорая. Тело водителя Renault спасателям ДСНС пришлось доставать из искореженного автомобиля с помощью спецсредств.
На месте аварии работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.
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