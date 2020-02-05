В Конча-Заспе произошло ДТП, есть погибший и пострадавшая

5 февраля, 2020, 11:18

В среду, 5 февраля, в Киеве произошло ДТП с участием автомобилей Renault Laguna и Jeep Renegade

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо" .

Авария произошла в Конче-Заспе Голосивського района на Столичном шоссе, 74 около 8:00 на По данным полиции, за скользкой дороги Renault Laguna вынесло на встречную полосу, по которой ехал Jeep Renegade.

В результате аварии водитель Renault погиб на месте, а пассажирка с многочисленными травмами забрала скорая. Тело водителя Renault спасателям ДСНС пришлось доставать из искореженного автомобиля с помощью спецсредств.

На месте аварии работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства ДТП.