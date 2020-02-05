Украинский нокаутер встретится с боксером, которого победил Усик
5 февраля, 2020, 16:19
Украинский тяжеловес Владислав Сиренко проведет бой против Джонни Мюллера из ЮАР, которого нокаутировал Александр Усик
Об этом сообщает Luckupunch в facebook.
Сиренко следующий поединок проведет в Карлсруэ (Германия) 28 марта против Джонни Мюллера. Южноафриканец в августе 2015 года в Киеве встречался с другим украинцев - Александром Усиком в первом тяжелом весе (до 90,7) и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.
На кону поединка Сиренко - Мюллер будет стоять вакантный титул чемпиона Азии по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе.
24-летний Сиренко на профессиональном ринге выиграл все свои 13 поединков, 12 побед украинец получил нокаутом.
- Напомним, в октябре 2019 года Владислав Сиренко нокаутировал итальянца Айвана Ди Берердино в первом раунде.
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