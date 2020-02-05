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Espreso.tvСпортУкраинский нокаутер встретится с боксером, которого победил Усик

Украинский нокаутер встретится с боксером, которого победил Усик


фото: K2 Promotions
Украинский тяжеловес Владислав Сиренко проведет бой против Джонни Мюллера из ЮАР, которого нокаутировал Александр Усик

Об этом сообщает Luckupunch в facebook.

Сиренко следующий поединок проведет в Карлсруэ (Германия) 28 марта против Джонни Мюллера. Южноафриканец в августе 2015 года в Киеве встречался с другим украинцев - Александром Усиком в первом тяжелом весе (до 90,7) и проиграл техническим нокаутом в третьем раунде.

На кону поединка Сиренко - Мюллер будет стоять вакантный титул чемпиона Азии по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в супертяжелом весе.

24-летний Сиренко на профессиональном ринге выиграл все свои 13 поединков, 12 побед украинец получил нокаутом.

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