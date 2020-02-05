Украинский боксер заявил о намерении повторить достижение Усика

5 февраля, 2020, 15:46

Украинский боксер Артем Далакян заявил, что хочет выиграть Всемирную боксерскую суперсерию и повторить достижение Александра Усика

Об этом сообщает Xsport.ua .

По словам обладателя титула WBA (Всемирной боксерской ассоциации) в легчайшем весе (до 50,9 кг) Артём Далакян, если в WBSS (Всемирный боксерской суперсерии) на кону в его категории будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, то он примет участие в соревнованиях.

"Хотелось бы объединить титулы. Если Всемирная боксерская суперсерия будет проводиться в супер легком весе, я готов стать участником, при условии, что на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира", - сказал Далакян, который 8 февраля в Киеве будет защищать чемпионский титул в боя с венесуэльцем Йосбером Пересом.

Победителем первого сезона WBSS в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) стал украинец Александр Усик, который объединил все четыре титула и стал абсолютным чемпионом мира.