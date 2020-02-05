Украина выиграла в России апелляцию в ВТО по импорту железнодорожных вагонов

5 февраля, 2020, 12:38

Всемирная торговая организация обнародовала отчет после апелляции по делу Украины против РФ о запрете импорта вагонов и железнодорожного оборудования

Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что Апелляционный орган ВТО при рассмотрении дела в апелляции почти полностью удовлетворил требования Киева, а требования Москвы отклонили.

Ранее, 27 августа 2018 года, Украина подала апелляцию на решение Всемирной торговой организации по спору с РФ о запрете импорта вагонов и железнодорожного оборудования.

Как сообщалось, к 2014 году украинские производители железнодорожной продукции получали сертификаты соответствия от компетентных органов Российской Федерации. Эти сертификаты позволяли им экспортировать свою железнодорожную продукцию в Россию и реализовывать ее на российском рынке.

Начиная с 2014 года без достаточных обоснований российские сертификационные органы начали массово приостанавливать действие выданных ранее сертификатов соответствия для украинских производителей. Также было ограничено выдачу новых сертификатов. Кроме того, Россия отказалась признавать сертификаты, выданные украинским компаниям уполномоченными органами Республики Беларусь и Казахстана.

Поэтому в октябре 2015 Минэкономразвития начало процедуру урегулирования спора в рамках ВТО.