У украинцев появилась возможность записывать электронную подпись на ID-карту

5 февраля, 2020, 16:06

Государственная миграционная служба совместно с Министерством внутренних дел запустило услугу с квалифицированной электронной подписью на ID-карту

Об этом сообщила пресс-служба МВД .

"Это возможно считывание данных всеми операционными системами, проверка достоверности данных, инструмент автоматизированной идентификации и использования в качестве надежной защиты за счет электронной пидписи. Это означает, что вы можете пользоваться электронными сервисами. Как государственного органа, так и бизнеса. В том числе регистрировать бизнес. С сегодняшнего дня электронную подпись на ID - карту можно получить бесплатно ", - отметил глава министерства Арсен Аваков.

Отмечается, что ID-карта (так называемый ID-паспорт - ред.) выдается на основе Единого государственного реестра и имеет надежную защиту, содержит биометрические данные и данные обмена между всеми реестрами.

Услуга доступна для граждан Украины, которые достигли 18-летнего возраста. Срок действия сертификатов ключей КЭП составит 2 года.

Сейчас услугу можно получить двумя способами:

- сразу после получения новой ID-карты - в территориальном подразделении ГМС по месту регистрации лица;

- записать на ранее выданную ID-карту - в любом территориальном подразделении ГМС, независимо от места регистрации.

Для записи кликов на чип ID-карты понадобится PIN-код (PIN 2), который лично указывается владельцем ID-карты при ее получения.

Отмечается, что оформление КЭП и внесение его на чип ID-карты не является обязательным и осуществляется по желанию. Однако, в случае нежелания собственника ID-карты получить такую услугу, он не сможет воспользоваться всеми преимуществами электронной цифровой подписи.

Как сообщает МВД, первым гражданином, который воспользовался новой услугой, стал президент Владимир Зеленский . Квалифицированная электронная подпись была записана на новый паспорт в форме ID-карты главы государства, полученный им вместо старого паспорта-книжечки.