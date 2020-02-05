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Espreso.tvОбществоТянут за ноги: В сеть попало видео, на котором жителей китайского города силой везут на карантин

Тянут за ноги: В сеть попало видео, на котором жителей китайского города силой везут на карантин


фото: Скріншот
Журналисты издания Radio Free Asia опубликовали видео, на котором группа людей в защитной одежде принудительно выводит жителей одного из домов в китайском Куньшани для перемещения в карантинную зону

В описании к ролику сообщается, что работники местной администрации пришли к жителям одной из квартир, чтобы попросить их подготовиться к отправке в зону карантина, однако один человек начал сопротивляться.

На опубликованном видео видно, что после этого людей вывели из квартиры силой, а один из жителей попытался спрятаться под машиной скорой помощи.

 

По последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, погибли 490 человек. Всего зафиксировано 24 324 случаев заражения.

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