Тянут за ноги: В сеть попало видео, на котором жителей китайского города силой везут на карантин
5 февраля, 2020, 15:20
Журналисты издания Radio Free Asia опубликовали видео, на котором группа людей в защитной одежде принудительно выводит жителей одного из домов в китайском Куньшани для перемещения в карантинную зону
В описании к ролику сообщается, что работники местной администрации пришли к жителям одной из квартир, чтобы попросить их подготовиться к отправке в зону карантина, однако один человек начал сопротивляться.
На опубликованном видео видно, что после этого людей вывели из квартиры силой, а один из жителей попытался спрятаться под машиной скорой помощи.
По последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает коронавирус нового типа, погибли 490 человек. Всего зафиксировано 24 324 случаев заражения.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-