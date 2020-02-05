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Espreso.tvОбществоСША испытали межконтинентальную баллистическую ракету

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету

Соединенные Штаты Америки осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения

Об этом сообщило Командование глобального удара ВВС США, передает New York Times .

Ракета была запущена в 12:33 по киевскому времени из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Она попала в заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

При этом ранее представитель авиабазы Ванденберг отметил, что нынешний тестовый пуск не связан с каким-то событием в мире.

Ранее Пентагон заявил о размещении новых ядерных боеголовок для сдерживания России.

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