СБУ отказалась предоставить данные о советниках и помощниках Баканова, - Слидство.Инфо
Отказ разглашать эти данные "Слидство.Инфо" получило на журналистский запрос.
Список помощников и советников главы СБУ журналисты запрашивали в соответствии с законом "О доступе к публичной информации". Впрочем, в Службе безопасности сведения о штатных сотрудниках назвали информации с ограниченным доступом, а распространение информации о советниках на общественных началах, по мнению руководства СБУ, не допускается без их согласия.
По мнению медиаюристкы Оксаны Максименюк, такой отказ является незаконным, ведь спецслужбисты не обосновали его. В комментарии она отметила, что согласно позиции Верховного Суда, СБУ должна была объяснить, почему не предоставляет запрашиваемую информацию.
Также медиаюристка добавляет, что ограничения информации можно обосновать оперативно-розыскными или следственными действиями в органах СБУ. Однако сомнительным, по ее мнению, является то, что советники и помощники главы Службы безопасности привлечены к такой деятельности: "Я более чем уверена, что советники или помощники не осуществляют какую-то функцию, которая требует секретности".
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