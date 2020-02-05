СБУ отказалась предоставить данные о советниках и помощниках Баканова, - Слидство.Инфо

5 февраля, 2020, 15:14

Служба безопасности Украины отказалась предоставить журналистам информацию о помощниках и советниках руководителя ведомства Ивана Баканова

Отказ разглашать эти данные "Слидство.Инфо" получило на журналистский запрос.

Список помощников и советников главы СБУ журналисты запрашивали в соответствии с законом "О доступе к публичной информации". Впрочем, в Службе безопасности сведения о штатных сотрудниках назвали информации с ограниченным доступом, а распространение информации о советниках на общественных началах, по мнению руководства СБУ, не допускается без их согласия.

По мнению медиаюристкы Оксаны Максименюк, такой отказ является незаконным, ведь спецслужбисты не обосновали его. В комментарии она отметила, что согласно позиции Верховного Суда, СБУ должна была объяснить, почему не предоставляет запрашиваемую информацию.

Также медиаюристка добавляет, что ограничения информации можно обосновать оперативно-розыскными или следственными действиями в органах СБУ. Однако сомнительным, по ее мнению, является то, что советники и помощники главы Службы безопасности привлечены к такой деятельности: "Я более чем уверена, что советники или помощники не осуществляют какую-то функцию, которая требует секретности".