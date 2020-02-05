С начала эпидемического сезона от гриппа в Украине умерло 15 человек, - МОЗ

5 февраля, 2020, 16:57

За неделю в Украине было зарегистрировано два случая смерти от гриппа

Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает РБК-Украина .

"За неделю зарегистрировано 2 летальных случая в результате гриппа, подтвержденого лабораторно. С начала эпидемического сезона всего 15", - заявил он.

Как отметил Скипальский, почти во всех областях страны превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом.

"В большинстве областей Украины превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом, и во многих учебных заведениях вводится карантин", - добавил он.

Напомним, в течение 5-й недели 2020 года в Киеве зарегистрировали 9176 больных гриппом и ОРВИ