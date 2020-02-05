С начала эпидемического сезона от гриппа в Украине умерло 15 человек, - МОЗ
5 февраля, 2020, 16:57
За неделю в Украине было зарегистрировано два случая смерти от гриппа
Об этом на брифинге заявил генеральный директор директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает РБК-Украина .
"За неделю зарегистрировано 2 летальных случая в результате гриппа, подтвержденого лабораторно. С начала эпидемического сезона всего 15", - заявил он.
Как отметил Скипальский, почти во всех областях страны превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом.
"В большинстве областей Украины превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ и гриппом, и во многих учебных заведениях вводится карантин", - добавил он.
Напомним, в течение 5-й недели 2020 года в Киеве зарегистрировали 9176 больных гриппом и ОРВИ
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