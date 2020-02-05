Рада отменила закон о строевом уставе ВСУ

5 февраля, 2020, 12:22

5 февраля Верховная Рада Украины приняла закон "О признании утратившим силу Закона Украины" О Строевом уставе Вооруженных сил Украины "

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Принятие этого решения поддержали 278 нардепов.

Задачей этого закона является приведение нормативно-правовых актов Украины в соответствии с евроатлантическими нормами и критериями членства в НАТО путем внесения изменений в соответствующие законодательные и другие нормативно-правовые акты Украины по вопросам, регулируемым строевым уставом Вооруженных сил Украины.

Документ законодательно закрепляет полномочия Минобороны Украины определять строевые приемы и движения военнослужащих без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; место Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его внесения и вынесения; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевого обучения.

Закон направлен на внедрение стандартов НАТО во всех сферах военной деятельности с целью достижению критериев, необходимых для членства в Организации Североатлантического договора.