Рада хочет провести инвентаризацию всех лесов Украины: закон прошел первое чтение
По проект закона №2379 о внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов проголосовали 374 народных депутата.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно. В том числе 2 млн на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации и 3 млн - на оплату труда временных работников, будут проводить обследование лесов.
"Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники", - говорится в пояснительной.
Напомним, комитет парламента по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №2379 за основу в первом чтении.
Рада хочет провести инвентаризацию всех лесов Украины: закон прошел первое чтение
Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в Лесной кодекс Украины с целью проведения национальной инвентаризации лесов
По проект закона №2379 о внесении изменений в Лесной кодекс Украины относительно проведения национальной инвентаризации лесов проголосовали 374 народных депутата.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что объем бюджетных средств, необходимый для проведения национальной инвентаризации лесов, определен в размере около 9 млн грн ежегодно. В том числе 2 млн на содержание постоянного персонала государственной специализированной организации и 3 млн - на оплату труда временных работников, будут проводить обследование лесов.
"Расчетный уровень необходимых затрат меняется от 7,7 млн грн до 12,6 млн грн в отдельные годы, что обусловлено необходимостью приобретения программного обеспечения, приборов, оборудования и автомобильной техники", - говорится в пояснительной.
Напомним, комитет парламента по вопросам экологической политики и природопользования рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №2379 за основу в первом чтении.
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