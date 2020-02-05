"Я бы одел наушники": Арахамия заявил, что негативно относится к запрету аудионасильства в транспорте
5 февраля, 2020, 15:15
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что государство не должно запрещать звуковое сопровождение в транспорте
Об этом он сказал в кулуарах Верховной Рады, передает Еспрессо.TV .
"Негативно отношусь. Потому что я считаю, что это не дело государства вмешиваться в то, кто, какую музыку и где будет включать. Чем больше государства в жизни украинцев, тем хуже украинцы живут. Я пользуюсь метро. Если бы там была музыка, то я б наушники надевал и собственную музыку слушал бы. Запрещать слушать - неправильно. Нет смысла государству это регулировать ", - заявил Арахамия.
Ранее сообщалось, что Вятрович рассказал о законопроекте против акустического насилия в транспорте.
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Напомним, общественные организации призвали Раду запретить трансляцию музыки и фильмов в транспорте.
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