"Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" прокомментировал законопроект об охране животных

5 февраля, 2020, 16:58

Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) (№2351) принят за основу

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Мариковский.

"Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками. А если серьезно, то только что Рада приняла законопроект 2351 (против жестокого обращения с животными) - он идет на второе чтение ! 318 голосов "ЗА", - написал он.

Он также поблагодарил парламент за поддержку и призвал присоединиться к работе перед вторым чтением.

Источник: https://censor.net.ua/n3173993