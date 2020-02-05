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Espreso.tvОбщество"Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" прокомментировал законопроект об охране животных

"Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками", - "слуга народа" прокомментировал законопроект об охране животных


фото: rubryka
Законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира) (№2351) принят за основу

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Слуги народа" Александр Мариковский.

"Теперь нельзя будет рассчитываться за газ собаками. А если серьезно, то только что Рада приняла законопроект 2351 (против жестокого обращения с животными) - он идет на второе чтение ! 318 голосов "ЗА", - написал он.

Он также поблагодарил парламент за поддержку и призвал присоединиться к работе перед вторым чтением.

Источник: https://censor.net.ua/n3173993

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