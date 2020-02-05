"Сделать поездки цивилизованными": Вятрович рассказал о законопроекте против акустического насилия в транспорте

Об этом рассказал народный депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович, передает Еспресо.TV .

"Мы подготовили законопроект против акустического насилия - это изменение в закон об автомобильном транспорте. В изменениях предусмотрено, что в рейсовых автобусах водители не могут использовать какой-то звуковых сопровождение, то же самое касается пассажиров. Считаем, что это нужно, учитывая ту ситуацию, которая случилась с двумя волонтер, которых среди ночи водитель высадил из автобуса. Считаем, что таким образом сможем сделать поездки более безопасными и цивилизованными. Законопроект поддержали депутаты от всех политических фракций, кроме оппозиционно платформы «За жизнь», я, как инициатор этого законопроекта, заведомо не обращался к этой фракции ", - отметил Вятрович.

Почему название "акустическое насилие"?

"Потому что именно водитель считает, что будет слушать в автомобиле, игнорируя мнение людей, которые оплачивают услуги. Очень часто пользуюсь общественным транспортом и потраполяв в такие ситуации, когда надо было воевать за право своей тишине. Если я хочу слушать музыку - я слушаю , не навязывая свои вкусы кому-то другому. "

Водители не смогут включать любое сопровождение в пути, кроме информации о передвижении по маршруту.

Проект закона №3006 от 4 февраля пока передано на рассмотрение руководству парламента. В то же время его текста пока не обнародованы.