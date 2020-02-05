 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Окончательных результатов пока нет": Рябошапка о расследовании записей Трубы

"Окончательных результатов пока нет": Рябошапка о расследовании записей Трубы


фото: rbc.ua
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка сообщил, что окончательного результата по расследованию записей экс-директора Романа Трубы пока нет

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Есть видение и понимание, что могло происходить и кто это мог сделать, но окончательных результатов пока нет. Это дело не столь просто, каким может показаться. Надо идентифицировать круг людей, которые могли осуществлять запись, а также устройство на которое осуществлялась запись, возможно , чтобы потом связать с теми людьми и понять, кому это было выгодно. По предварительным оценкам нужна неделя-две, чтобы это выяснить", - сказал Рябошапка.

Рябошапка не ответил на вопрос журналиста о компьютере, на котором монтировалась запись.

"А мы не будем пока об этом говорить. Это тайна досудебного следствия", - ответил Рябошапка.

Также он отметил, что дело находится на стадии досудебного расследования. Его передали из Нацполиции в ГБР. Рябошапка добавил, что поскольку там новый руководитель, то ГБР сможет обеспечить эффективное расследование.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать