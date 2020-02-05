"Окончательных результатов пока нет": Рябошапка о расследовании записей Трубы

5 февраля, 2020, 17:28

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Есть видение и понимание, что могло происходить и кто это мог сделать, но окончательных результатов пока нет. Это дело не столь просто, каким может показаться. Надо идентифицировать круг людей, которые могли осуществлять запись, а также устройство на которое осуществлялась запись, возможно , чтобы потом связать с теми людьми и понять, кому это было выгодно. По предварительным оценкам нужна неделя-две, чтобы это выяснить", - сказал Рябошапка.

Рябошапка не ответил на вопрос журналиста о компьютере, на котором монтировалась запись.

"А мы не будем пока об этом говорить. Это тайна досудебного следствия", - ответил Рябошапка.

Также он отметил, что дело находится на стадии досудебного расследования. Его передали из Нацполиции в ГБР. Рябошапка добавил, что поскольку там новый руководитель, то ГБР сможет обеспечить эффективное расследование.