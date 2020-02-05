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Espreso.tvОбщество"My Pol" для тех, кто попадет в занос: полицейские запустили бесплатное мобильное приложение

"My Pol" для тех, кто попадет в занос: полицейские запустили бесплатное мобильное приложение

Для вызова помощи в условиях ухудшения погоды правоохранители советуют воспользоваться бесплатным мобильным приложением "My Pol"

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Он пригодится тем, кто из-за непогоды попал в затруднительное положение и по каким-то причинам не может дозвониться на телефоны экстренных служб", - говорится в сообщении.

"My Pol" является официальным каналом связи между правоохранительными органами и гражданами, который с помощью кнопки "экстренного вызова" автоматически передает данные и координаты заявителя полицейским. Также в приложении есть информация о ближайших территориальных отделениях полиции и медицинских учреждениях и рекомендации по действиям в той или иной чрезвычайной ситуации.

 

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