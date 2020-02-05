"Это ваш страх - это вы боитесь нас", - Федына Зеленскому из-за подозрения ГБР
Свое заявление народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федына обнародовала в Facebook.
Депутат публично обратилась к Зеленскому:
"Открыто обращаюсь к президенту Зеленскому. Я политик и, идя в Верховную Раду, была готова бороться против авторитаризма, бороться за демократию, опираясь на статью 34 Конституции Украины".
Она заявила, что по дороге в ВР одной из основных задач для себя поставил защищать украинских военных, ветеранов и волонтеров от "произвола московских пособников".
"И этот беспредел сейчас осуществляет возглавляемая вами вертикаль. Потому что все ваши усилия направлены не на развитие экономики, работу с международными партнерами, повышение зарплат и пенсий, уменьшение тарифов, а на борьбу с собственной армией, волонтерами и ветеранами, борьбу за то, чтобы как можно быстрее зачистить тех, кто защищает государство ", - отметила София Федына.
В своей речи депутат Федына вспомнила о делах на Марусю Звиробий, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и Андрея Антоненко, заявив, что Зеленский хочет ими запугать всех и обвинила президента в сдаче украинских позиций на фронте.
"Сегодня преследованием меня и Маруси Звиробий вы хотите всех запугать, типа бей, чтобы другим неповадно было. Но это ваш страх - это вы боитесь нас. Потому что у нас страха нет ... Есть дикая боль за государство, которое вы турботемпами уничтожаете!" - сказала народный депутат от "ЕС" София Федина
- Напомним, обсуждая разговор Зеленского с добровольцами в Золотом, Федына и волонтер Маруся Звиробий высказали предположение, что во время одной из таких поездок президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы", - сказала Федына.
- 1 ноября стало известно, что дело народного депутата от "Европейской солидарности" Софии Федыны, которая раскритиковала общение президента Владимира Зеленского с добровольцами, будет расследоваться Государственным бюро расследований
- Напомним, утром 28 ноября 2019 года следователи Государственного бюро расследований пришли с обысками к волонтеру и добровольцу Марусе Звиробий.
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5 февраля в Офисе генерального прокурора сообщили , что по поручению главы ведомства Руслана Рябошапки ГБР вызывает народного депутата Софию Федыну для вручения подозрения на 6 февраля
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