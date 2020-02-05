"Это ваш страх - это вы боитесь нас", - Федына Зеленскому из-за подозрения ГБР

5 февраля, 2020, 16:12

5 февраля народный депутат София Федына публично обратилась к президенту Владимиру Зеленскому из-за объявленного ей подозрения Государственного бюро расследований

Свое заявление народный депутат от фракции "Европейская солидарность" София Федына обнародовала в Facebook.

Депутат публично обратилась к Зеленскому:

"Открыто обращаюсь к президенту Зеленскому. Я политик и, идя в Верховную Раду, была готова бороться против авторитаризма, бороться за демократию, опираясь на статью 34 Конституции Украины".

Она заявила, что по дороге в ВР одной из основных задач для себя поставил защищать украинских военных, ветеранов и волонтеров от "произвола московских пособников".

"И этот беспредел сейчас осуществляет возглавляемая вами вертикаль. Потому что все ваши усилия направлены не на развитие экономики, работу с международными партнерами, повышение зарплат и пенсий, уменьшение тарифов, а на борьбу с собственной армией, волонтерами и ветеранами, борьбу за то, чтобы как можно быстрее зачистить тех, кто защищает государство ", - отметила София Федына.

В своей речи депутат Федына вспомнила о делах на Марусю Звиробий, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и Андрея Антоненко, заявив, что Зеленский хочет ими запугать всех и обвинила президента в сдаче украинских позиций на фронте.

"Сегодня преследованием меня и Маруси Звиробий вы хотите всех запугать, типа бей, чтобы другим неповадно было. Но это ваш страх - это вы боитесь нас. Потому что у нас страха нет ... Есть дикая боль за государство, которое вы турботемпами уничтожаете!" - сказала народный депутат от "ЕС" София Федина