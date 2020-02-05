Правительство привязало зарплату чиновников к средней по стране и сократил премии
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил президенту, передает пресс-служба ОП.
Во время совещания с участием представителей Кабинета Министров и Верховной Рады премьер-министр Алексей Гончарук сообщил президенту, что правительство приняло решение упорядочить вопрос выплаты зарплат руководителям министерств.
"Мы договорились о том, что зарплата министра, заместителя министра, других высокопоставленных будет привязана к средней зарплате по стране. Зарплата министров и их заместителей в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. И нужно прекращать выплаты по 200 400% премий - максимальная премия будет не более чем один оклад ".
Также, по его словам, вся информация о зарплатах руководства Кабинета Министров будет публичной и обнародуется ежемесячно.
"Мне кажется, очень справедливо, что вы привязываете плату с коэффициентом к средней заработной платы по стране, и если она увеличивается, то во всех увеличивается, а если уменьшается, то и у чиновников тоже", - отметил Зеленский.
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