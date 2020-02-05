Польша объявила о прекращении импорта угля из России

5 февраля, 2020, 15:54

Польские государственные компании больше не будут ввозить уголь из-за рубежа

Об этом заявил вице-премьер Яцек Сасин, сообщает RMF24 .

"Я после переговоров с главами государственных компаний. Они больше не будут ввозить уголь из-за рубежа", - сказал Сасин.



5 февраля в Катовице собирается штаб протестов и забастовок, который должен принять решение о дальнейшей деятельности в Польской горной группе. На шахтах ПГГ с пятницы действует забастовка с требованием прекратить импорт угля из России - горняки начали перекрывать железнодорожные пути.

Польские энергетические союзы предупреждают, что пока сейчас на шахтных отвалах ждут огромные количества угля, неизвестно, сохранится ли наличие достаточно качественного и прибыльно угля в ближайшие годы. Поэтому когда сейчас можно отказаться от импорта угля из России, Колумбии, Мозамбика и США, то это может оказаться трудным в будущем.

Сегодня уголь из-за рубежа среди государственных компаний импортируют преимущественно "Вуглекокс" и Польская энергетическая группа. Последняя имеет контракты на несколько месяцев, поэтому понадобится еще некоторое количество времени, чтобы выполнить обещание вице-премьера.

Напомним, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG разрывает Ямальский контракт с "Газпромом" и с 2023 прекращает покупку российского газа.