Польша объявила о прекращении импорта угля из России
Об этом заявил вице-премьер Яцек Сасин, сообщает RMF24 .
"Я после переговоров с главами государственных компаний. Они больше не будут ввозить уголь из-за рубежа", - сказал Сасин.
5 февраля в Катовице собирается штаб протестов и забастовок, который должен принять решение о дальнейшей деятельности в Польской горной группе. На шахтах ПГГ с пятницы действует забастовка с требованием прекратить импорт угля из России - горняки начали перекрывать железнодорожные пути.
Польские энергетические союзы предупреждают, что пока сейчас на шахтных отвалах ждут огромные количества угля, неизвестно, сохранится ли наличие достаточно качественного и прибыльно угля в ближайшие годы. Поэтому когда сейчас можно отказаться от импорта угля из России, Колумбии, Мозамбика и США, то это может оказаться трудным в будущем.
Сегодня уголь из-за рубежа среди государственных компаний импортируют преимущественно "Вуглекокс" и Польская энергетическая группа. Последняя имеет контракты на несколько месяцев, поэтому понадобится еще некоторое количество времени, чтобы выполнить обещание вице-премьера.
Напомним, польская государственная нефтегазовая компания PGNiG разрывает Ямальский контракт с "Газпромом" и с 2023 прекращает покупку российского газа.
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