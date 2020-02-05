Положинский уходит из "Тартака"

5 февраля, 2020, 19:33

Лидер украинской группы "Тартак", созданной в 1996 году, проектов "Бувье" и "Ол.Ив.ьЕ" Александр Положинский уходит из этих проектов

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Иду с судилища по Риффмастеру, хотел бы вам сказать какую-то позитивную новость, но, к сожалению, ничего приятного сказать не могу. Более того, есть еще одна неприятность для вас известить, для меня это очень болезненный момент, но держать это в секрете, как минимум, нечестно. Это никак не связано с делом, в котором судят Андрея, но так совпало, что сейчас я решил прекратить свое участие в значительной части ... своей жизни. Я решил, что больше не буду выступать с "Тартак" и "Бувье", - сказал Положинский.

Он добавил, что для него это "печально и мучительно", а также попросил поклонников "воздержаться от вопросов публичных и частных".