Положинский уходит из "Тартака"
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Иду с судилища по Риффмастеру, хотел бы вам сказать какую-то позитивную новость, но, к сожалению, ничего приятного сказать не могу. Более того, есть еще одна неприятность для вас известить, для меня это очень болезненный момент, но держать это в секрете, как минимум, нечестно. Это никак не связано с делом, в котором судят Андрея, но так совпало, что сейчас я решил прекратить свое участие в значительной части ... своей жизни. Я решил, что больше не буду выступать с "Тартак" и "Бувье", - сказал Положинский.
Он добавил, что для него это "печально и мучительно", а также попросил поклонников "воздержаться от вопросов публичных и частных".
"Сейчас решение принято и обжалованию на данный момент не подлежит. Что будет в будущем - не знаю, планов конкретных нет. Это трудно объяснять словами. Возможно, это со временем возродится в каком-то лучшем ярком варианте. Хочу поблагодарить вас всех за то, что были с нами все эти годы, любили, поддерживали, и для вас это все тоже было чем-то важным, не только для меня", - добавил фронтмен группы "Тартак".
Положинский известен своей патриотической общественной позицией, которую он неоднократно подтверждал в текстах своих песен и во время публичных выступлений. С началом русско-украинской войны устроил не один концерт для военнослужащих в ООС.
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