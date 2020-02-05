Патриотические силы должны дать сопротивление преследованиям оппозиции и защитить Софию Федыну, - заявление фракции "ЕС"

5 февраля, 2020, 16:15

Украинцы! Трудно поверить, но мы с каждой неделей становимся свидетелями все большего количества фактов преследования украинских АТОшников, которые воевали за Украину и воюют на Востоке, украинских волонтеров и украинских патриотов

Об этом написала пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Приводим заявление полностью?

"Сейчас мы стали перед фактом преследования патриотки, члена команды "Европейской Солидарности" Софии Федыны за то, что она выразила свою позицию относительно нынешней власти.

Мы помним, такое уже было. Был у нас уже один президент, который очень боялся критики. Его фамилия была Янукович, звали его Виктор. Который падал от падающего яйца и который заставлял правоохранительные органы возбуждать уголовные дела за критику Януковича.

Кому вы кричите "Ганьба!" ?! Вы кричите "Ганьба!" тем правоохранительным органам, которые управляются из Офиса президента! И вчера об этом говорила министр Кабинета министров.

Правоохранительные органы, управляемые из Офиса президента, сегодня преследуют только за то, что патриоты украинцы имеют другое мнение и могут критиковать нынешнюю власть. Для того вы и проталкиваете ваш закон "О дезинформации", чтобы развязать руки для еще более масштабного преследования украинских патриотов, волонтеров, украинских бойцов.

И у меня общее обращение от всей команды "Европейской Солидарности" остановитесь! Опыт Януковича демонстрирует - это очень плохо заканчивается.

Вы хотите запугать патриотов? Вы хотите запугать Софию Федыну и нашу команду "Европейской Солидарности"? Я хочу вам заявить - не испугаешь! Вы жалкие! И пытаетесь нагнать страх на тех, кто не боялся Януковича и не боялся его клики.

Мы не позволим преследование Софии Федыны. Все украинские патриотические силы станут плечом к плечу, защищая и Софию Федыну, защищая всех украинских патриотов, которых вы сегодня через проплаченные суды пытаетесь запугать.

Сегодня на допросе в ГБР легендарный украинский генерал Забродский. Сегодня на суде против ветеранов Яна Зинкевич - выдающийся украинский волонтер.

Я хочу призвать, в первую очередь, и членов фракции "Слуга народа" - тех, которые считают себя патриотами, тех, которые были и на Майдане, и в АТО. Вы должны дать сопротивление этой тенденции преследования оппозиции.

Не допустим репрессий! Защитим Софию Федыну!

Слава Украине! ", - говорится в заявлении.