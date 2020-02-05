Офис генпрокурора: на 100 вакансий претендуют 773 кандидата

5 февраля, 2020, 19:39

По состоянию на 4 февраля 773 кандидата подали свои заявления на 100 вакантных должностей в Офисе генерального прокурора

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Рябошапка во время заседания Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.



Он отметил, что подготовка пакета документов непростая и занимает много времени, особенно заполнение декларации на сайте НАПК. Поэтому прием документов был продлен до 9 февраля и количество кандидатов ожидаемо увеличится.

Рябошапка подчеркнул, что в команде Офиса ждут людей "не из системы", профессиональных и честных юристов, новые лица, которые стремятся сделать свой вклад в качественное преобразование органов уголовной юстиции.



Процесс отбора кандидатов является аналогичным аттестации прокуроров Генеральной прокуратуры Украины для перехода в Офис Генерального прокурора. Он включает тест на знание законодательства, тестирование на общие способности и собеседование (выполнение практического задания и проверку на добродетель).

"Мы планируем, что отбор закончится в течение марта, после чего успешные кандидаты будут иметь возможность пройти стажировку и с мая начать работу в Офисе Генерального прокурора", - сообщил Рябошапка.