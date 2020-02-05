Одного из самых известных трейдеров Европы уволили за кражу еды из столовой, - FT

5 февраля, 2020, 11:33

Финансовая компания Citigroup отстранила одного из своих самых высокопоставленных трейдеров в Лондоне из-за кражи продуктов из офисной столовой

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Персов Шах, который отвечал за торговлю высокодоходными облигациями в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, в прошлом месяце внезапно ушел из компании.

По словам собеседников издания, его отстранили, поскольку он воровал еду из столовой в офисе компании в деловом квартале Канера Уорф в Лондоне. В Citigroup отказались от комментариев. Шах также не захотел общаться с журналистами.

31-летний Шах работал в компании с 2017 года после семилетнего карьеры в HSBC, одном из крупнейших банков Великобритании. Двое бывших коллег рассказали FT, что он был успешным трейдером, которого любили в компании.

По информации издания, Шах, вероятно, получил семизначную выходное пособие.

Его отстранили за несколько недель до того, как Citigroup должна была выплатить премии высокопоставленным работникам.