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Espreso.tvОбществоОдного из самых известных трейдеров Европы уволили за кражу еды из столовой, - FT

Одного из самых известных трейдеров Европы уволили за кражу еды из столовой, - FT


фото: economic-definition
Финансовая компания Citigroup отстранила одного из своих самых высокопоставленных трейдеров в Лондоне из-за кражи продуктов из офисной столовой

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Персов Шах, который отвечал за торговлю высокодоходными облигациями в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, в прошлом месяце внезапно ушел из компании.

По словам собеседников издания, его отстранили, поскольку он воровал еду из столовой в офисе компании в деловом квартале Канера Уорф в Лондоне. В Citigroup отказались от комментариев. Шах также не захотел общаться с журналистами.

31-летний Шах работал в компании с 2017 года после семилетнего карьеры в HSBC, одном из крупнейших банков Великобритании. Двое бывших коллег рассказали FT, что он был успешным трейдером, которого любили в компании.

По информации издания, Шах, вероятно, получил семизначную выходное пособие.

Его отстранили за несколько недель до того, как Citigroup должна была выплатить премии высокопоставленным работникам.

 

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