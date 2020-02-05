Новичок "Динамо" получил визу и вскоре прилетит в Украину, - агент
5 февраля, 2020, 19:44
Новоиспеченный нигерийский нападающий "Динамо" Бенито закрыл все вопросы относительно украинской визы и 6 февраля прилетит в Киев
Об этом сообщает "Трибуна"
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о ситуации с оформлением визы для новичка киевского "Динамо" Бенито.
"Он находится в Нигерии. Сегодня он получил украинскую визу. Завтра прилетит в Киев. Почему так долго работали над документами Этот вопрос к консулу Украины в Нигерии. Он так оформлял. Не знаю, в чем причина задержки. Сейчас все уже есть и все хорошо ", - сказал Селюк.
21-летний нападающий стал игроком киевского "Динамо" в начале января, с тех пор ожидалось решение его проблем с визой.
- 31 января стало известно, что новичок "Динамо" Ибрагим Каргбо не сможет быть вовлечен в матчах за столичный клуб , потому что в нынешнем сезоне уже выступал в двух клубах.
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