Новичок "Динамо" получил визу и вскоре прилетит в Украину, - агент

5 февраля, 2020, 19:44

Новоиспеченный нигерийский нападающий "Динамо" Бенито закрыл все вопросы относительно украинской визы и 6 февраля прилетит в Киев

Об этом сообщает "Трибуна"

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о ситуации с оформлением визы для новичка киевского "Динамо" Бенито.

"Он находится в Нигерии. Сегодня он получил украинскую визу. Завтра прилетит в Киев. Почему так долго работали над документами Этот вопрос к консулу Украины в Нигерии. Он так оформлял. Не знаю, в чем причина задержки. Сейчас все уже есть и все хорошо ", - сказал Селюк.

21-летний нападающий стал игроком киевского "Динамо" в начале января, с тех пор ожидалось решение его проблем с визой.