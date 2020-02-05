На Харьковщине пять человек погибли в столкновении Daewoo и ВАЗ

5 февраля, 2020, 20:02

В Харьковской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек, еще один травмирован

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

Сообщение об аварии в городе Изюм на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" поступило в полицию 5 февраля около 16:10. Предварительно установлено, что автомобиль Daewoo Nubira, который двигался по главной дороге, столкнулся с "ВАЗ-2109", который выехал с второстепенной дороги на главную. В результате столкновения произошло возгорание автомобилей.

В результате погибли 42-летний водитель "ВАЗ" и двое пассажиров 41 и 43 лет, а также два пассажира другого автомобиля. Его водителя доставили в больницу.

Информация о происшествии зарегистрирована в Изюмском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.