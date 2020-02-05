На фоне ультиматума Эрдогана силы Асада окружили турецкий блокпост, РФ бомбит больницы
Об этом сообщил в своем Twitter немецкий журналист Bild Юлиан Репке.
"Пока Эрдоган говорил, силы Асада окружили четвертый пост турецкой армии в Идлибе вблизи города Тал-Тукан", - написал Репке.
#NewsMap- Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 5, 2020
While Erdogan was speaking, Assad's forces surrounded the 4th #TurkishArmy post in #Idlib near the town of Tall Touqan. #Syria pic.twitter.com/tQ2lQVlLHj
"Коалиция Асада-Путина захватила еще 8 городов в провинциях Идлиб и Алеппо, с тех пор как президент Турции Эрдоган угрожал применить свою армию для прекращения наступления. Саракиб сейчас в опасности с трех сторон и вскоре может оказаться в окружении", - отмечает он.
"Сообщение западной организации по оказанию помощи, которая работает в Идлибе:" За последние 48 часов российские боевые самолеты обстреляли три больницы - Центр общественного здоровья в Сармини, больницу Сармина и больницу Аль-Нур в Тафтаназ ", - добавил Репке.
Message from Western aid organisation, active in #Idlib : "In the past 48 hours, three hospitals have been bombed by Russian warplanes - the Public Health Centre in Sarmin, Sarmin Hospital, and al-Nour hospital in Taftanaz." #PutinAtWar- Julian Röpcke (@JulianRoepcke) February 5, 2020
Крайне важный город-перекресток Саракиб расположенный вдоль шоссе Латакия-Алеппо (М-4) и шоссе Алеппо-Дамаск (М-5). Если сирийская армия захватит Саракиб, она получит полный контроль над шоссе Алеппо-Дамаск впервые с 2011 года.
Президент Турции в среду призвал войска Башара Асада отступить за линию турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб до конца этого месяца, в противном случае турецкие силы их вытеснят сами.
В рамках соглашения, подписанного в Сочи в 2018 году с Москвой, Турция создала 12 наблюдательных постов в Идлибе. Эрдоган заявил, что 2 турецких поста находятся за линией фронта сирийского правительства.
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