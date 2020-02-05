Киев накрыло снегом. ФОТОФАКТ
5 февраля, 2020, 09:04
В ночь на 5 февраля и с утра в Киеве выпал снег
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Из-за осадков тротуары и дороги стали скользкими, поэтому стоит быть осторожными во время движения по улицам.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже во второй половине среды, 5 февраля, циклон, принесший осадки, сдвинется южнее, поэтому и осадки в столице прекратятся.
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