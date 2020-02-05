Киев накрыло снегом. ФОТОФАКТ

5 февраля, 2020, 09:04

В ночь на 5 февраля и с утра в Киеве выпал снег

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Из-за осадков тротуары и дороги стали скользкими, поэтому стоит быть осторожными во время движения по улицам.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, уже во второй половине среды, 5 февраля, циклон, принесший осадки, сдвинется южнее, поэтому и осадки в столице прекратятся.