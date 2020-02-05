Коронавирус: в Украину прибыли тесты для выявления штамма
Об этом на брифинге сообщил глава директората Центра общественного здоровья Андрей Скипальский, передает РБК-Украина .
По словам Скипальского, полученных тест-систем хватит для исследования 25-30 случаев.
"Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности с Всемирной организацией здравоохранения по дополнительной снабдят тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое", - сказал он .
Скипальский добавил, что на сегодня в 11 случаях, в которых были подозрения на заражение коронавирусом, заболевание не подтвердилось. Сейчас двое пациентов с подозрением на коронавирус находятся на диагностике.
- В Харькове из-за подозрений на коронавирус госпитализировали шестерых студентов из Китая.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-