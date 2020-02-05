Коронавирус: в Украину прибыли тесты для выявления штамма

5 февраля, 2020, 16:43

На таможню прибыли тест-системы для выявления нового вида коронавируса

Об этом на брифинге сообщил глава директората Центра общественного здоровья Андрей Скипальский, передает РБК-Украина .

По словам Скипальского, полученных тест-систем хватит для исследования 25-30 случаев.

"Тест-систем, которые уже поставили в Украину, достаточно для исследования 25-30 случаев. В то же время существуют договоренности с Всемирной организацией здравоохранения по дополнительной снабдят тест-систем в ближайшее время, что увеличит это количество вдвое или втрое", - сказал он .

Скипальский добавил, что на сегодня в 11 случаях, в которых были подозрения на заражение коронавирусом, заболевание не подтвердилось. Сейчас двое пациентов с подозрением на коронавирус находятся на диагностике.