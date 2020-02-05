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Espreso.tvОбществоКоронавирус: на Филиппинах зафиксировали третий случай

Коронавирус: на Филиппинах зафиксировали третий случай


фото: reuters
Власти Филиппин подтвердили третий официально зарегистрированный случай заражения новым коронавирусом 2019-nCoV

Об этом сообщает CNN.

"60-летняя гражданка Китая приехала в город Себу из китайского города Ухань, транзитом через Гонконг 20 января. У пациентки сначала были отрицательные результаты тестов на коронавирус, взятые 24 января. Однако у женщины брали анализы также 23 января - они оказались положительными", - говорится в сообщении.

В мире по состоянию на 5 февраля зарегистрированы 24 505 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса 2019nCoV, в Украине пока не зафиксировали ни одного случая инфицирования.

  • Напомним, ранее стало известно, что на Филиппинах от коронавируса умер 44-летний пациент. Это был первый зарегистрированный случай смерти за пределами материкового Китая.

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