Комитет ВР рекомендовал принять закон "О медиа"

5 февраля, 2020, 21:06

Комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова рассмотрел проект Закона "О медиа" и альтернативный ему проект закона

Об этом сообщает сайт ВР.

"По итогам обсуждения Комитет по вопросам свободы слова поддержал решение главного комитета рекомендовать Верховной Раде Украины принять проект Закона "О медиа" (№2693) в первом чтении, а альтернативный - отклонить", - говорится в сообщении.

Одна из авторов основного законопроекта Татьяна Цыба отметила: "Это системный закон и он давно ко времени, поскольку регулирует вопросы, которые до сих пор не были урегулированы, например онлайн и интернет СМИ. В том числе, он расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность больше влиять на информационную политику государства и наказывать нарушителей. Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров".

Она добавила, что два законопроекта почти на две трети совпадают и рассматривается возможность "после первого чтения интегрировать в единый законопроект все лучшее, что есть в альтернативном".

Цыба также подчеркнула, что "нет противоречий между медиарынком, людьми, которые работают в информационном пространстве, и Комитетом, по законопроекту там продолжается конструктивная работа".

Представители Национального союза журналистов Украины, Национальной ассоциации украинских медиа, Института массовой информации, Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, других организаций и журналисты выразили комитета ряд замечаний.

Широкая дискуссия развернулась вокруг применения санкций к медиа и определению критериев для их назначения, расширения полномочий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Представители журналистских объединений выражали предостережение относительно возможных угроз свободе слова и цензуры в случае принятия законопроекта.

Большинство представителей СМИ в своих выступлениях предлагали отправить данные проекты закона на доработку, поскольку, после принятия в первом чтении, в проект невозможно будет внести структурные изменения, в которых он, по мнению журналистов, нуждается.