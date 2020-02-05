Комитет ВР рекомендовал принять закон "О медиа"
Об этом сообщает сайт ВР.
"По итогам обсуждения Комитет по вопросам свободы слова поддержал решение главного комитета рекомендовать Верховной Раде Украины принять проект Закона "О медиа" (№2693) в первом чтении, а альтернативный - отклонить", - говорится в сообщении.
Одна из авторов основного законопроекта Татьяна Цыба отметила: "Это системный закон и он давно ко времени, поскольку регулирует вопросы, которые до сих пор не были урегулированы, например онлайн и интернет СМИ. В том числе, он расширяет полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, предоставляя возможность больше влиять на информационную политику государства и наказывать нарушителей. Также законопроект решает вопрос прозрачности медиа, поскольку предполагает раскрытие всех конечных бенефициаров".
Она добавила, что два законопроекта почти на две трети совпадают и рассматривается возможность "после первого чтения интегрировать в единый законопроект все лучшее, что есть в альтернативном".
Цыба также подчеркнула, что "нет противоречий между медиарынком, людьми, которые работают в информационном пространстве, и Комитетом, по законопроекту там продолжается конструктивная работа".
Представители Национального союза журналистов Украины, Национальной ассоциации украинских медиа, Института массовой информации, Ассоциации правообладателей и поставщиков контента, других организаций и журналисты выразили комитета ряд замечаний.
Широкая дискуссия развернулась вокруг применения санкций к медиа и определению критериев для их назначения, расширения полномочий Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
Представители журналистских объединений выражали предостережение относительно возможных угроз свободе слова и цензуры в случае принятия законопроекта.
Большинство представителей СМИ в своих выступлениях предлагали отправить данные проекты закона на доработку, поскольку, после принятия в первом чтении, в проект невозможно будет внести структурные изменения, в которых он, по мнению журналистов, нуждается.
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