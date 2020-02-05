ГПСУ: украинцы стали меньше ездить в РФ и более - в Польшу

"На сухопут передовые позиции с выезда украинцами занимают соседние страны. В частности, в 2019 году в направлении Польши последовало 9,9 млн украинцев, на уровне 2018 года, в России - 3,9 млн граждан Украины (уменьшение на 6%), а в Венгрию - 3,4 млн наших соотечественников (на 5% больше) ", - говорится в сообщении.

Пограничники отчитались, что наземным транспортом из Украины в ЕС в течение года выезжали и заезжали примерно одинаковое количество граждан Украины - по 15 млн.

Это на полмиллиона больше, чем в прошлом году.

Спрос также продолжают иметь Молдова (1,4 млн), Беларусь и Румыния (по 1,2 млн.), Словакия (1 млн).

В 2019 году очень быстро выросли путешествия Украинская самолетами.

Среди туристических стран украинцы отдали предпочтение Катара (+ 37%), Египта (+ 36%), Грузии (+ 23%), Турции (+ 21%), ОАЭ (+ 20%), Кипра (+ 15%).

Кроме того, отмечалось увеличение потока наших соотечественников в европейские страны. В частности, в Германию (+ 31%), Италию (+ 26%), Португалии (в 33 раза больше), Австрию (в 1,9 р.), Испанию (в 1,6 р.), Грецию (+ 46%) , Францию (+ 13%), Чехию (+ 38%).

Также, ГНСУ наблюдали увеличение пересечений границы нашими соотечественниками в направлении Канады, Норвегии, Исландии, Ирландии и Люксембурга.