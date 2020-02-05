Госстат впервые обнародовал данные о женщинах-руководительницах в компаниях

5 февраля, 2020, 16:56

Госстат впервые подсчитал, во скольких учреждениях и организациях Украины руководят женщины: по состоянию на начало 2020 года женщины являются руководительницами на 28,9% предприятий, учреждений и организаций в Украине

Такую статистику приводит Государственная служба статистики Украины по итогам первого проведенного исследования в этой сфере.

Больше всего руководительниц-женщин в юридических лицах Донецкой и Херсонской областей - 31,7% и 31,4% от общего количества юридических лиц. Меньше всего женщин-руководительниц в учреждениях, организациях и на предприятиях Киевщины - их доля там составляет 26,9% от общего количества руководителей.

По данным Госстата, женщины управляют большинством коммунальных организаций Украины: там 76,96% руководительниц - женщины, в то время как 23,04% руководителей - мужчины. Также женщин больше среди руководителей органов государственной власти (63,7%), профсоюзов (61,47%), органов самоорганизации населения (52,35%), ОСМД (52,7%) и предприятий потребительской кооперации (57,42%) .

В остальных предприятий, учреждениях и организациях руководителями являются преимущественно мужчины, а среди казенных предприятий (которых в Украине 32) руководительниц-женщин вообще нет.