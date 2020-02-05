Голосование в Айове среди демократов: лидируют Бутиджедж и Сандерс
5 февраля, 2020, 13:05
Мэр города Саус Бенд штата Индиана Пит Бутиджедж лидирует после подсчета 62% голосов на кокусах Демократической партии США в штате Айова
Об этом сообщает The Guardian .
По предварительным данным, Бутиджедж получает 27% делегатов от Айовы. На втором месте сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс у которого 25% делегатов от штата.
Третье место заняла сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, в которой 18%. На четвертом месте - Джо Байден (16%), а на пятом сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар (13%).
По состоянию на утро 4 февраля результаты демократических кокусов в Айове еще не были известны - их обнародования отложили из-за каких-то "несоответствия" и необходимость уточнить результат подсчета голосов.
На республиканских безоговорочно победил Дональд Трамп .
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