Главный военный храм России украсят фото Путина и Зеленского, - росСМИ
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на "Открытые медиа" и "МБХ медиа".
По данным издания, фото отца президента России - участника Второй мировой войны Владимира Спиридоновича Путина будут размещено на стенах галереи, ведущей в храм. Галерею авторы проекта назвали "Дорогой памяти", она имеет протяженность в 1418 шагов. Именно столько дней, по их мнению, шла война.
В галерее должна появиться и фотография деда президента Украины Владимира Зеленского. Причем на фото присутствует и Зеленский-внук. На сайте проекта его нет, но указано, что фотография прошла модерацию.
Скриншот с сайта "Дороги памяти"
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сам Путин не причастен к отбору фотографий, которые будут использованы в галерее.
Главный храм Вооруженных сил должен войти в десятку крупнейших православных храмов мира. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что его строительство ведется за счет добровольных пожертвований.
В списке жертвователей много известных людей, в том числе российский военный разведчик Анатолий Чепига, который, как утверждает следствие в Британии, под именем Руслана Боширова участвовал в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Согласно данным фонда "Воскресение", который собирает деньги на храм, было пожертвовано уже почти 3 миллиарда рублей. При этом Минобороны России потратит почти 25 млн рублей на закупку икон, мозаики и мебели для храма. В октябре прошлого года Минобороны потратило 30 млн на дверь для храма.
Храм планируется открыть 9 мая 2020 к 75-летию со дня победы над нацизмом.
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