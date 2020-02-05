Главный военный храм России украсят фото Путина и Зеленского, - росСМИ

5 февраля, 2020, 17:30

В оформлении комплекса главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке будут использованы фотографии отца президента РФ Владимира Путина и деда президента Украины Владимира Зеленского вместе с ним самим

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на "Открытые медиа" и "МБХ медиа".

По данным издания, фото отца президента России - участника Второй мировой войны Владимира Спиридоновича Путина будут размещено на стенах галереи, ведущей в храм. Галерею авторы проекта назвали "Дорогой памяти", она имеет протяженность в 1418 шагов. Именно столько дней, по их мнению, шла война.

В галерее должна появиться и фотография деда президента Украины Владимира Зеленского. Причем на фото присутствует и Зеленский-внук. На сайте проекта его нет, но указано, что фотография прошла модерацию.

Скриншот с сайта "Дороги памяти"

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что сам Путин не причастен к отбору фотографий, которые будут использованы в галерее.

Главный храм Вооруженных сил должен войти в десятку крупнейших православных храмов мира. Министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что его строительство ведется за счет добровольных пожертвований.

В списке жертвователей много известных людей, в том числе российский военный разведчик Анатолий Чепига, который, как утверждает следствие в Британии, под именем Руслана Боширова участвовал в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Согласно данным фонда "Воскресение", который собирает деньги на храм, было пожертвовано уже почти 3 миллиарда рублей. При этом Минобороны России потратит почти 25 млн рублей на закупку икон, мозаики и мебели для храма. В октябре прошлого года Минобороны потратило 30 млн на дверь для храма.

Храм планируется открыть 9 мая 2020 к 75-летию со дня победы над нацизмом.