Финалист Лиги чемпионов может возглавить испанский топ-клуб

5 февраля, 2020, 14:44

"Атлетико" хочет видеть на посту главного тренера Почеттино, который вивел "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов

Об этом сообщает The Telegraph.

Почеттино намерен продолжить свою карьеру в АПЛ, однако испанцы будут пытаться убедить аргентинца возглавить команду летом. Спортивный директор "Атлетико" Андреа Берта является большим поклонником специалиста.

По информации источника, руководство дортмундской "Боруссии" также хочет, чтобы 47-летний Почеттино возглавил команду. Срок контракта нынешнего главного тренера Люсьена Фавра с немецким клубом истекает в конце следующего сезона. 62-летний специалист находится под давлением со стороны клуба и фанатов на протяжении всего нынешнего сезона.

Диего Симеоне работает с "Атлетико" в течение восьми лет. За это время команда выиграла чемпионат Испании, дважды победила в Лиге Европы, а также дважды играла в финале Лиги чемпионов. В текущем сезоне команда занимает шестое место в турнирной таблице.

Почеттино работал в Англии в течение семи лет, в 2019 году аргентинец вывел лондонский "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где проиграл "Ливерпулю" (0: 2).