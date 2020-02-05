Финалист Лиги чемпионов может возглавить испанский топ-клуб
Об этом сообщает The Telegraph.
Почеттино намерен продолжить свою карьеру в АПЛ, однако испанцы будут пытаться убедить аргентинца возглавить команду летом. Спортивный директор "Атлетико" Андреа Берта является большим поклонником специалиста.
По информации источника, руководство дортмундской "Боруссии" также хочет, чтобы 47-летний Почеттино возглавил команду. Срок контракта нынешнего главного тренера Люсьена Фавра с немецким клубом истекает в конце следующего сезона. 62-летний специалист находится под давлением со стороны клуба и фанатов на протяжении всего нынешнего сезона.
Диего Симеоне работает с "Атлетико" в течение восьми лет. За это время команда выиграла чемпионат Испании, дважды победила в Лиге Европы, а также дважды играла в финале Лиги чемпионов. В текущем сезоне команда занимает шестое место в турнирной таблице.
Почеттино работал в Англии в течение семи лет, в 2019 году аргентинец вывел лондонский "Тоттенхэм" в финал Лиги чемпионов, где проиграл "Ливерпулю" (0: 2).
- 19 ноября "Тоттенхэм" объявил о отставку главного тренера команды Почеттино.
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