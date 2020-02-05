Филарет вернулся в ликвидированный Киевский патриархат
5 февраля, 2020, 17:25
Управляющий Восточно-Молдавской епархией епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Панку) вернулся в состав Украинской православной церкви Киевского Патриархата
Об этом сообщает пресс-служба УПЦ Киевского патриархата.
Филарет попросился обратно в Киевский патриархат, хотя тот больше не имеет юридического статуса.
"Управляющий Восточно-Молдавской епархией епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Панку) вернулся в состав Украинской православной церкви Киевского патриархата", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что просьба епископа Филарета (Панку) была удовлетворена.
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