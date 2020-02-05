Филарет вернулся в ликвидированный Киевский патриархат

5 февраля, 2020, 17:25

Управляющий Восточно-Молдавской епархией епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Панку) вернулся в состав Украинской православной церкви Киевского Патриархата

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ Киевского патриархата.

Филарет попросился обратно в Киевский патриархат, хотя тот больше не имеет юридического статуса.

"Управляющий Восточно-Молдавской епархией епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Панку) вернулся в состав Украинской православной церкви Киевского патриархата", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что просьба епископа Филарета (Панку) была удовлетворена.