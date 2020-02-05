Эрдоган предупредил Путина: Турция "в самой жесткой форме" ответит на нападения в Сирии
Об этом сообщили в канцелярии президента Турции.
Во время беседы Эрдоган подчеркнул, что нападение со стороны сил сирийского режима Башара Асада нанес ущерб усилиям, направленным на достижение мира в Сирии.
Он заявил, что законное право Турции на самооборону в случае подобных атак будет использоваться в жесткой форме.
Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили сферы интересов в Ливии.
Напомним, ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных , еще пять получили ранения.
Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ Турция осуществила удары по 54 сирийских объектах , в результате были ликвидированы 76 сирийцев.
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