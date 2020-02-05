Эрдоган предупредил Путина: Турция "в самой жесткой форме" ответит на нападения в Сирии

5 февраля, 2020, 12:38

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил инцидент с обстрелом турецких военных в сирийской провинции Идлиб

Об этом сообщили в канцелярии президента Турции.

Во время беседы Эрдоган подчеркнул, что нападение со стороны сил сирийского режима Башара Асада нанес ущерб усилиям, направленным на достижение мира в Сирии.

Он заявил, что законное право Турции на самооборону в случае подобных атак будет использоваться в жесткой форме.

Кроме того, Эрдоган и Путин обсудили сферы интересов в Ливии.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что в результате обстрела сирийскими правительственными силами в районе провинции Идлиб погибли как минимум четверо турецких военных , еще пять получили ранения.

Как отметил президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ Турция осуществила удары по 54 сирийских объектах , в результате были ликвидированы 76 сирийцев.