День на Донбассе: оккупанты 7 раз обстреляли силы ООС

5 февраля, 2020, 18:15

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно: два раза рядом с Новотроицким - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Два вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Орехово - с 120 мм миномета противник выпустил 4 мины; неподалеку с населенным пунктом Счастье - из противотанкового ракетного комплекса.

Сегодня, 5 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.