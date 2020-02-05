Дело Гладковского вскоре передадут в суд, - Рябошапка

5 февраля, 2020, 17:17

Вскоре будет передано в суд дело экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского относительно хищений в Укроборонпроме

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка , передает Еспресо.TV.

Однако Рябошапка не уточнил сроки передачи дела в суд.

"За лишь несколько последних месяцев речь идет о 13 бывших народных депутатов, которые были привлечены к уголовной ответственности. Бывший заместитель секретаря СНБО ... Это дело также скоро будет передано в суд", - заявил Рябошапка.