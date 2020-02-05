Дело Гладковского вскоре передадут в суд, - Рябошапка
5 февраля, 2020, 17:17
Вскоре будет передано в суд дело экс-заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского относительно хищений в Укроборонпроме
Об этом в кулуарах Верховной Рады заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка , передает Еспресо.TV.
Однако Рябошапка не уточнил сроки передачи дела в суд.
"За лишь несколько последних месяцев речь идет о 13 бывших народных депутатов, которые были привлечены к уголовной ответственности. Бывший заместитель секретаря СНБО ... Это дело также скоро будет передано в суд", - заявил Рябошапка.
- Напомним, 17 октября 2019 года детективы НАБУ задержали Гладковского, когда он якобы собирался покинуть пределы Украины. В то же время в корпорации "Богдан" заявляет, что Гладковский не собирался бежать, а только направлялся на мировую выставку автобусной техники Bus world 2019 в Брюсселе.
- 18 октября Гладковскому сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и недекларировании доходов.
- Выдвинутые против Гладковского обвинения он назвал "фейком" и "полной ерундой" .
- Семья экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского внесла за него залог 10,6 млн грн .
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