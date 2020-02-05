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Espreso.tvОбществоБританские ученые заявили о прорыве в поиске вакцины от коронавируса

Британские ученые заявили о прорыве в поиске вакцины от коронавируса


фото: reuters
Британский ученый Робин Шэтток заявил, что его команде удалось достичь значительного прорыва в поиске вакцины от коронавируса, сократив часть необходимого на это времени из двух-трех лет до 14 дней

Об этом сообщает телеканал Sky News .

Всемирная организация здравоохранения призвала все страны готовиться противодействия нового вида коронавирус, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.

Также в организации призывают поддерживать ВОЗ и позволить ей взять на себя главную роль в реагировании на коронавирус, в частности, путем полного и устойчивого финансирования мероприятий по подготовке к реагированию за счет добровольных взносов и пополнения Фонда действий в чрезвычайных ситуациях.

Отметим, по состоянию на 5 февраля в Китае количество людей, заразившихся коронавируса 2019-nCov, составляет 24 324 человека.

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