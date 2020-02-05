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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа в Иране: Украина подготовила проект соглашения о международной следственной группе

Авиакатастрофа в Иране: Украина подготовила проект соглашения о международной следственной группе


фото: reuters
Офис генерального прокурора подготовил проект соглашения о создании совместной следственной группы расследования катастрофы в Иране вместе с правоохранителями других стран, граждане которых погибли в результате сбивания самолета МАУ

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка в ходе заседания правоохранительного комитета ВР, передает РБК-Украина .

По его словам, "этот вопрос пока в работе".

"Мы обратились к нашим коллегам, граждане которых тоже погибли в этой катастрофе (в Иране, - ред.) с предложением о создании следственной группы. Мы подготовили проект соглашения о создании совместной следственной группы. Этот вопрос пока в работе. Кроме того, мы работаем и с другими коллегами для того, чтобы иметь возможность обмениваться информацией ", - заявил Рябошапка.

  • Украина настаивает на всестороннем и полном расследовании всех обстоятельств катастрофы самолета Boeing-737-800 и выплате соответствующих компенсаций семьям погибших согласно нормам международного права.
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