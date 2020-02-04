Зеленский назначил новую члена Высшего совета правосудия

4 февраля, 2020, 19:39

Об этом говорится в указе №36/2020.

"Согласно статье 131 Конституции Украины и статей 5, 9 и 16 закона Украины "О Высшем совете юстиции" постановляю назначить Розваляеву Татьяну Самуиловну членом Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

24 января заместителем председателя Высшего совета правосудия путем тайного голосования избрали Алексея Маловацкого. Глава ВРУ Андрей Овсиенко внес представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацкого Алексея Владимировича для избрания заместителем председателя Высшего совета правосудия.