Зеленский назначил новую члена Высшего совета правосудия
4 февраля, 2020, 19:39
Президент Украины Владимир Зеленский назначил члена Высшего совета правосудия
Об этом говорится в указе №36/2020.
"Согласно статье 131 Конституции Украины и статей 5, 9 и 16 закона Украины "О Высшем совете юстиции" постановляю назначить Розваляеву Татьяну Самуиловну членом Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.
24 января заместителем председателя Высшего совета правосудия путем тайного голосования избрали Алексея Маловацкого. Глава ВРУ Андрей Овсиенко внес представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацкого Алексея Владимировича для избрания заместителем председателя Высшего совета правосудия.
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