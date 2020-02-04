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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил новую члена Высшего совета правосудия

Зеленский назначил новую члена Высшего совета правосудия

Президент Украины Владимир Зеленский назначил члена Высшего совета правосудия

Об этом говорится в указе №36/2020.

"Согласно статье 131 Конституции Украины и статей 5, 9 и 16 закона Украины "О Высшем совете юстиции" постановляю назначить Розваляеву Татьяну Самуиловну членом Высшего совета правосудия", - говорится в сообщении.

24 января заместителем председателя Высшего совета правосудия путем тайного голосования избрали Алексея Маловацкого. Глава ВРУ Андрей Овсиенко внес представление и предложил кандидатуру члена Высшего совета правосудия Маловацкого Алексея Владимировича для избрания заместителем председателя Высшего совета правосудия.

 

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