Зеленскому не доверяет почти треть населения - опрос
Об этом говорится в исследовании группы.
"Лидером по доверию является президент Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют - 32%", - говорится в сообщении.
Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.
"Спикеру ВР Разумкову доверяют 26%, не доверяют - 44%, одному из лидеров ОПЗЖ Бойко - 25% и 56% соответственно, лидеру партии" Голос "Вакарчуку - 22% и 62%, премьеру Гончаруку - 20% и 53% , председателю партии "Батькивщина" Тимошенко - 20% и 73%, экс-президенту Порошенко - 15% и 78% "
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 22-26 января 2020 года.
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