Зеленскому не доверяет почти треть населения - опрос

4 февраля, 2020, 15:35

Согласно опросам группы Рейтинг, президенту Владимиру Зеленскому не доверяет 32% украинцев

Об этом говорится в исследовании группы.

"Лидером по доверию является президент Зеленский: доверяют ему 59%, не доверяют - 32%", - говорится в сообщении.

Уровень доверия к другим ключевым политикам имеет отрицательный баланс.

"Спикеру ВР Разумкову доверяют 26%, не доверяют - 44%, одному из лидеров ОПЗЖ Бойко - 25% и 56% соответственно, лидеру партии" Голос "Вакарчуку - 22% и 62%, премьеру Гончаруку - 20% и 53% , председателю партии "Батькивщина" Тимошенко - 20% и 73%, экс-президенту Порошенко - 15% и 78% "

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 22-26 января 2020 года.