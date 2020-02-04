Выманил 365 тыс. грн у женщины: на Тернопольщине: полиция установила личность злоумышленника
Об этом сообщает УНИАН.
"Правоохранители выяснили, что мать одного из пострадавших, введенная в заблуждение телефонным мошенником, передала средства на электронные кошельки жителей четырех областей", - говорится в сообщении.
Женщина добровольно перевела средства, собранные на лечение пострадавших от взрыва детей. Часть средств правоохранителям удалось заблокировать на счетах.
Отмечается, что подозреваемый (1984 года рождения) в настоящее время отбывает наказание в тюрьме в Днепропетровской области за кражи и грабежи. О сборе средств он узнал через Интернет, где также получил контакты женщины, которой благотворители присылали деньги на лечение пострадавших детей.
По данным полиции, своим товарищам злоумышленник сказал, что выиграл крупную сумму денег в букмекерской компании, и поскольку находится в тюрьме, денег снять не может, поэтому попросил их сделать это вместо него.
В общем деньги снимали более 100 человек в Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областях. У правоохранителей уже есть фото каждого из них, установлены личности каждого.
Установлено, что снятые средства сообщники переводили на 4 карточки ближайших к мошеннику людей. Сейчас ведутся действия по блокированию средств на этих счетах. Часть осталась на руках у злоумышленников, которые успели их снять, но не перевели дальше. Оперативники проводят действия по изъятию этих средств.
Правоохранителям совместно со службой безопасности финансового учреждения сначала удалось заблокировать 35 тыс. грн, а вскоре еще 80 тыс. грн, которые сообщники мошенника не успели снять. Эти средства вскоре вернут обманутой женщине.
Также следователи устанавливают, почему в месте лишения свободы заключенный пользовался мобильным телефоном.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-