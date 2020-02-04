Выманил 365 тыс. грн у женщины: на Тернопольщине: полиция установила личность злоумышленника

4 февраля, 2020, 19:15

Правоохранители установили личность мошенника, который из тюрьмы, по телефону, выманил у жительницы Тернопольщины 365 тыс. грн, собранных благотворителями на лечение детей, пострадавших от взрыва во время репетиции Рождественского вертепа в начале января

Об этом сообщает УНИАН.

"Правоохранители выяснили, что мать одного из пострадавших, введенная в заблуждение телефонным мошенником, передала средства на электронные кошельки жителей четырех областей", - говорится в сообщении.

Женщина добровольно перевела средства, собранные на лечение пострадавших от взрыва детей. Часть средств правоохранителям удалось заблокировать на счетах.

Отмечается, что подозреваемый (1984 года рождения) в настоящее время отбывает наказание в тюрьме в Днепропетровской области за кражи и грабежи. О сборе средств он узнал через Интернет, где также получил контакты женщины, которой благотворители присылали деньги на лечение пострадавших детей.