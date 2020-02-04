ВР отправила закон Зеленского о "ворах в законе" на повторное второе чтение
4 февраля, 2020, 16:42
Народные депутаты отправили на повторное второе чтение законопроект главы государства Владимира Зеленского №2513 о "ворах в законе"
Об этом передает РБК-Украина.
За это проголосовали 268 нардепов,
В профильном комитете отметили, что рекомендовали Раде принять закон во втором чтении, однако фракции единогласно решили направить его на повторное второе чтение.
- 19 декабря Верховная Рада проголосовала поданный президентом законопроект об уголовной ответственности "воров в законе" в первом чтении.
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