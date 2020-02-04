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Espreso.tvОбществоВР отправила закон Зеленского о "ворах в законе" на повторное второе чтение

ВР отправила закон Зеленского о "ворах в законе" на повторное второе чтение


фото: ura.news
Народные депутаты отправили на повторное второе чтение законопроект главы государства Владимира Зеленского №2513 о "ворах в законе"

Об этом передает РБК-Украина.

За это проголосовали 268 нардепов,

В профильном комитете отметили, что рекомендовали Раде принять закон во втором чтении, однако фракции единогласно решили направить его на повторное второе чтение.

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