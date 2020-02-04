Важно сохранить санкции против России, - Порошенко встретился с послом Франции

4 февраля, 2020, 20:15

Петр Порошенко поблагодарил Францию за многолетнюю поддержку Украины как на пути необходимых реформ и европейской интеграции, так и в восстановлении суверенитета и территориальной целостности государства и противодействия продолжающейся российской агрессии, пишет пресс-служба партии.

Высказано серьезное беспокойство из-за постоянных обстрелов украинских позиций несмотря на договоренность о перемирии по результатам декабрьского Парижского саммита Нормандской четверки.

Лидер "Европейской Солидарности" подчеркнул важность сохранения санкций против России до полного выполнения им своих обязательств в рамках Минских договоренностей и полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Петр Порошенко также отметил необходимость развертывания миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Пока Россия не изменит своего поведения, любые разговоры о возвращении в "business as usual" с Москвой являются преждевременными и угрожающими, - заявил пятый президент Украины.

Собеседники подробно обсудили прогресс Украины на пути европейской интеграции.

Подчеркнута необходимость инклюзивного подхода в процессе разработки украинского законодательства, обеспечивающий надлежащее участие оппозиции, гражданского общества и международных партнеров.

Во время встречи была выражена обеспокоенность тревожными тенденциями, указывают на намерения инструментализировать правосудия в Украине против политических оппонентов и ограничить свободу слова под предлогом противодействия дезинформации.