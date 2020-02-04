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Espreso.tvОбществоВатикан отправил в Китай сотни тысяч респираторов помощи от распространения эпидемии

Ватикан отправил в Китай сотни тысяч респираторов помощи от распространения эпидемии

3 февраля в пресс-службе Святого Престола сообщили, что направили в китайские провинции Хубэй, Чжэцзян и Фуцзянь сотни тысяч респираторов

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на "Vatican News".

Общей инициативой Управления папских благотворительных организаций и Миссионерского центра Китайской церкви в Италии были отправлены сотни тысяч масок в Китай.

Согласно сообщению пресс-службы Святого Престола, маски были направлены в провинции Хубэй, Чжэцзян и Фуцзянь, наиболее пострадавшие от вируса 2019-nCoV.

Данный жест призван показать "озабоченность Святого Престола" по поводу эпидемии коронавируса. Отмечается, что особенностью масок является наличие папского герба. Координировал операцию отец Винченцо Хан Дуо, священник китайского происхождения.

  • Напомним, по состоянию на утро 4 февраля всеобщее количество погибших от коронавируса 2019-nCoV, распространившегося из Китая, достигло 425 человек, еще свыше 20,5 тыс. человек заболели

 

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