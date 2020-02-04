 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ итальянском отеле нашли тело украинца

В итальянском отеле нашли тело украинца


фото: NovaraToday
Полиция итальянского города Оледжо расследует смерть 23-летнего украинца

Об этом сообщает NovaraToday.

"Тело выходца из Украины обнаружили в понедельник, 3 февраля, в его номере в отеле Villa delle Rose", - говорится в сообщении.

Причина смерти украинца на данный момент не установлена.

По информации La Stampa, следователи не считают, что парня могли убить. Одна из приоритетных версий заключается в том, что украинец мог умереть из-за передозировки наркотиками.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

4 февраля, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать