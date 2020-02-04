В итальянском отеле нашли тело украинца
4 февраля, 2020, 18:03
Полиция итальянского города Оледжо расследует смерть 23-летнего украинца
Об этом сообщает NovaraToday.
"Тело выходца из Украины обнаружили в понедельник, 3 февраля, в его номере в отеле Villa delle Rose", - говорится в сообщении.
Причина смерти украинца на данный момент не установлена.
По информации La Stampa, следователи не считают, что парня могли убить. Одна из приоритетных версий заключается в том, что украинец мог умереть из-за передозировки наркотиками.
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